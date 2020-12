Мужчина взял огнемет и убрал снег во дворе. Видео

Житель американского штата Кентукки Тимоти Браунинг использовал огнемет, чтобы растопить снег с подъездной дороги, передает zakon.kz со ссылкой на UPI.

Видеозапись опубликовали в Facebook.

На кадрах видно, как Тимоти, одетый в халат, шапку и тапочки, растапливает снег на дорожке. "Услуги по чистке снега от Браунинга. Благослови Бог Америку", - подписал он видео.

Необычный способ чистки дороги снял и его сосед.

Here’s one way to do some quick snow removal, by flamethrower. Video taken by Jordan Podunavac in Ashland, KY. @NWSCharlestonWV @spann #KYwx pic.twitter.com/DylxR1r3D2