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Мужчина взял огнемет и убрал снег во дворе. Видео

Необычный способ чистки дороги снял и его сосед.

Фото : Кадр из фильма "Однажды в Голливуде"29 декабря 2020, 01:34

Житель американского штата Кентукки Тимоти Браунинг использовал огнемет, чтобы растопить снег с подъездной дороги, передает zakon.kz со ссылкой на UPI.

Видеозапись опубликовали в Facebook.

На кадрах видно, как Тимоти, одетый в халат, шапку и тапочки, растапливает снег на дорожке. "Услуги по чистке снега от Браунинга. Благослови Бог Америку", - подписал он видео.

Необычный способ чистки дороги снял и его сосед.


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