Мужчина взял огнемет и убрал снег во дворе. Видео
Необычный способ чистки дороги снял и его сосед.
Фото : Кадр из фильма "Однажды в Голливуде"29 декабря 2020, 01:34
Житель американского штата Кентукки Тимоти Браунинг использовал огнемет, чтобы растопить снег с подъездной дороги, передает zakon.kz со ссылкой на UPI.
Видеозапись опубликовали в Facebook.
На кадрах видно, как Тимоти, одетый в халат, шапку и тапочки, растапливает снег на дорожке. "Услуги по чистке снега от Браунинга. Благослови Бог Америку", - подписал он видео.
Необычный способ чистки дороги снял и его сосед.
Here’s one way to do some quick snow removal, by flamethrower. Video taken by Jordan Podunavac in Ashland, KY. @NWSCharlestonWV @spann #KYwx pic.twitter.com/DylxR1r3D2— Chad (@ChadBlue83) December 25, 2020
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5052472-25a4772b3ac5e82087489216ab64005b
Сейчас читают