В ФРГ 23 поезда задержали из-за лебедя, оплакивавшего своего спутника
На помощь пришли пожарные из гессенской коммуны Фульдаталь.
Фото : theguardian29 декабря 2020, 07:34
Более 20 поездов были задержаны в Германии почти на час из-за лебедя, "скорбившего" на железнодорожных путях по причине гибели своего спутника, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
Согласно заявлению правоохранителей на сайте Presse Portal, инцидент, который потребовал проведения "особой спасательной операции", произошел 23 декабря на железной дороге, соединяющей Кассель (земля Гессен) и Геттинген (земля Нижняя Саксония).
Два лебедя забрели в район высокоскоростной железной дороги, и одна из птиц погибла, став, предположительно, жертвой контактной сети. Оставшаяся в живых птица не хотела покидать место инцидента, и неоднократные попытки ее выманить с путей также не приносили успеха.
На помощь пришли пожарные из гессенской коммуны Фульдаталь, которые подняли птицу с помощью специального оборудования.
Из-за спасательной операции 23 поезда были задержаны примерно на 50 минут, - отмечается в заявлении.
Уцелевшего лебедя позднее выпустили на реке Фульда.
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