В Алматы мужчина присвоил 370 млн тенге общества слепых
Подозреваемый задержан в Нур-Султане.
Фото : img.kub29 декабря 2020, 09:00
За растрату имущества ОО "Казахского общества слепых" задержан 65-летний мужчина, сообщает zakon.kz.
По информации ДП Алматы, ранее судимый мужчина завладел недвижимым имуществом ОО "Казахского общества слепых", а именно земельным участком, расположенным в Алатауском районе Алматы, и заложил в банк.
Далее по договору залога этот участок был передан в собственность Банка.
Тем самым, Общественному объединению, члены которых инвалиды по зрению, нанесен материальный ущерб в особо крупном размере – на сумму 370 миллионов тенге. Они признаны потерпевшими по уголовному делу, нарушены их права. Подозреваемый задержан в Нур-Султане и водворен в изолятор временного содержания ДП. В качестве меры пресечения на период следствия в отношении гражданина А. избрано "содержание под стражей". Работа по установлению круга подозреваемых, а также других эпизодов продолжается, – информировал заместитель начальника Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.
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