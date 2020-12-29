В Алматы мужчина присвоил 370 млн тенге общества слепых

Подозреваемый задержан в Нур-Султане.

За растрату имущества ОО "Казахского общества слепых" задержан 65-летний мужчина, сообщает zakon.kz.

По информации ДП Алматы, ранее судимый мужчина завладел недвижимым имуществом ОО "Казахского общества слепых", а именно земельным участком, расположенным в Алатауском районе Алматы, и заложил в банк.

Далее по договору залога этот участок был передан в собственность Банка.

Тем самым, Общественному объединению, члены которых инвалиды по зрению, нанесен материальный ущерб в особо крупном размере – на сумму 370 миллионов тенге. Они признаны потерпевшими по уголовному делу, нарушены их права. Подозреваемый задержан в Нур-Султане и водворен в изолятор временного содержания ДП. В качестве меры пресечения на период следствия в отношении гражданина А. избрано "содержание под стражей". Работа по установлению круга подозреваемых, а также других эпизодов продолжается, – информировал заместитель начальника Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.

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