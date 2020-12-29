Сколько казахстанцам задолжали по зарплате

Наибольшая задолженность приходится на Мангистаускую, Восточно-Казахстанскую и Алматинскую области.

Более 700 млн тенге задолжали работодатели с начала года по заработной плате своим сотрудникам. Об этом на заседании правительства сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов, передает корреспондент zakon.kz.

Нурымбетов подчеркнул, что с учетом текущей ситуации в экономике на рынке труда, защита трудовых прав человека находится на особом контроле правительства.

На сегодня по официальным статистическим данным трудовую деятельность осуществляет свыше 6 млн 650 тысяч наемных работников в 324 тысячах активных предприятиях. Их зарплата по сравнению с 2019 годом в среднем выросла на 6,5%, - сообщил он.

В то же время по итогам прошлого года по рейтингу эффективности рынка труда, глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума Казахстан поднялся с 30 на 25 место.

Постепенно решаются также вопросы, связанные с трудовыми отношениями. Это вопрос обеспечения своевременной оплаты труда. На сегодня общая задолженность составляет 724 млн тенге. С начала года она уменьшилась на 49% или на 696 млн тенге, - отметил глава ведомства.

В региональном разрезе наибольшая задолженность приходится на Мангистаускую, Восточно-Казахстанскую и Алматинскую области.

В текущем году инспекторами труда погашена задолженность по зарплате на сумму 4,2 млрд тенге, тем самым в результате принятых мер защищены права более 30 тысяч работников. В целях усиления своевременного взыскания задолженности по зарплате в 2020 году в законодательном порядке статус предписания госинспектора труда, выдаваемого работодателю, приравнен к приказу судебного исполнителя. Это позволит работодателям за долги по зарплате дополнительно наложить арест на счета и имущество, - заключил министр.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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