Приводить детей на избирательные участки запретили в Казахстане

Избиратели при посещении своего участка должны будут иметь при себе одноразовую маску, антисептическое средство и ручку.

Вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов рассказал о правилах при посещении избирательных участков, передает корреспондент zakon.kz.

При организации процесса голосования на избирательном участке необходимо обеспечить достаточный запас одноразовых масок и перчаток для членов избирательной комиссии, с заменой масок каждые три часа. Соблюдение социальной дистанции, обработка кабин для голосования перед началом работы избирательного участка и далее по мере необходимости. Исключение прямого контакта при выдаче избирательных бюллетеней, избирательный документ удостоверяющий личность предъявляется членам избирательной комиссии в развернутом виде, в руки не передается, - сообщил Ерлан Киясов на заседании ЦИК.

Избиратели при посещении своего участка должны будут иметь при себе одноразовую маску и антисептическое средство.

При получении бюллетеня не передавать в руки членам комиссии. При голосовании использовать свою ручку. Не приводить с собой детей, - отметил главный санврач.

Он добавил, что в регионах, которые находятся в "красной" и "желтой" зонах по темпам распространения COVID-19, все члены избирательных комиссий, доверенные лица и наблюдатели в день голосования, не ранее пяти суток до момента начала проведения выборов, должны пройти лабораторное обследование методом ПЦР-теста. Лица с положительным результатом лабораторного обследования на избирательный участок допущены не будут.

Выборы в Мажилис и маслихаты пройдут 10 января 2021 года.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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