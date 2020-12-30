"Отбасы банк" запустит онлайн-платформу для подачи заявок на снятие пенсионных накоплений

Для подачи заявки нужно будет только ЭЦП.

В январе 2021 года "Отбасы банк" запустит онлайн-платформу, где казахстанцы смогут подать заявку на снятие пенсионных накоплений, передает zakon.kz.

Для подачи заявления необходимо будет иметь только действующую ЭЦП.

Портал будет очень простой. Там можно определиться на какую цель вы хотите потратить свои пенсионные накопления. Первая цель - полный расчет по любым гражданско-правовым сделкам, где вы приобретаете себе жилье в собственность. Это может быть договор купли-продажи, договор долевого участия, приватизации, о долевом участии в жилищно-строительном кооперативе, рассрочки, обмена жилища, - рассказала председатель правления АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова.

Вторая цель - внесение первоначального взноса по ипотеке, когда человек хочет приобрести новое жилье.

Третья цель, по словам главы банка, самая популярная - частичное или полное погашение задолженности по ипотечному жилищному займу.

Четвертая цель - получение ипотечного жилищного займа в системе жилищно-строительных сбережений.

Пятая цель - рефинансирование.

Шестая - полное погашение задолженности по договорам долгосрочной аренды жилища с правом выкупа, предоставленного в рамках программ жилищного строительства и антикризисных программ тоже предусмотрена, - пояснила Ибрагимова.

Седьмая цель, по ее словам, самая востребованная. По ней ближайшие родственники смогут переуступить свою часть пенсионных накоплений в пользу лица, которое будет получать выгоду.

И восьмая цель - лечение.

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