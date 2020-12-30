Кодекс чести медицинских работников утвердили в Казахстане
Они соблюдают деловой этикет и правила официального поведения.
Министр здравоохранения РК своим приказом от 23 декабря 2020 года утвердил Кодекс чести медицинских и фармацевтических работников Республики Казахстан, передает zakon.kz.
Кодекс чести представляет собой свод общих принципов и морально-этических норм медицинских и фармацевтических работников РК.
Медицинские и фармацевтические работники должны соблюдать положения настоящего Кодекса чести при осуществлении профессиональной деятельности и для корпоративной культуры.
Так, медицинские и фармацевтические работники при выполнении своих должностных обязанностей руководствуются следующими принципами:
- беспристрастность;
- честность и объективность;
- порядочность;
- профессиональная компетентность;
- безупречное поведение;
- лояльность;
- конфиденциальность информации;
- гуманность;
- независимость.
В своей деятельности медицинские и фармработники:
- добросовестно выполняют свои должностные обязанности, соблюдают трудовую дисциплину, рационально и эффективно используют свое рабочее время;
- соответствуют высоким моральным и нравственным критериям, соблюдают установленные законами РК ограничения и запреты;
- руководствуются современными методами и технологиями лечения с доказанной клинической эффективностью;
- непрерывно совершенствуют свои профессиональные знания, навыки, компетенции и профессионализм;
- не совершают действий или бездействий, способных дискредитировать высокое звание медицинского и фармацевтического работника РК;
- противостоят проявлениям коррупции;
- не допускают использования служебной информации в корыстных и иных личных целях;
- не допускают совершения проступков и правонарушений, за которые законом предусмотрена дисциплинарная, административная либо уголовная ответственность;
- не допускают использования служебного положения для решения вопросов личного характера, не допускают рекламу медицинских изделий и фактов принятия подарков, услуг от физических и юридических лиц в связи с выполнением служебных обязанностей;
- личным примером способствуют созданию устойчивой морально-психологической обстановки и соблюдению в коллективе принципов корпоративной этики и безопасности;
- способствуют укреплению доверия граждан к системе здравоохранения РК;
- способствуют соблюдению норм Кодекса чести.
В отношениях с пациентами медицинские и фармацевтические работники:
- не подвергают какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам;
- относятся с уважением к личной жизни пациента и права на конфиденциальность;
- принимают решения исключительно в интересах пациента;
- оказывают в рамках профессиональной деятельности медицинскую помощь нуждающемуся независимо от места и времени его нахождения;
- разъясняют принципы солидарной ответственности за охрану собственного здоровья.
В отношениях с коллегами медицинские и фармацевтические работники:
- соблюдают деловой этикет и правила официального поведения;
- не допускают конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или авторитету коллег и организации.
В случае возникновения конфликтной ситуации медицинский или фармацевтический работник обсуждает проблему конфликта с непосредственным руководителем для принятия соответствующих мер.
При предъявлении необоснованного публичного обвинения в коррупционных проявлениях медицинский или фармацевтический работник принимает меры по его опровержению в месячный срок со дня обнаружения такого обвинения.
Приказ вводится в действие после дня его первого официального опубликования (29 декабря).
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