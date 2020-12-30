"Тест на идиотизм" могут ввести для нарушителей ПДД в Казахстане

Данные вопросы будут рассмотрены в ходе правотворческой деятельности МВД, говорится в ответе министра внутренних дел.

В Казахстане могут ввести "тест на идиотизм" для злостных нарушителей правил дорожного движения, передает zakon.kz.

В ноябре депутат Дархан Мынбай направил запрос о пересмотре некоторых норм ПДД на имя главы МВД.

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев в своем ответе на запрос, сообщил, что основные подходы к содержанию ПДД регламентированы конвенциями ООН и международными нормативными правовыми актами. Действующий перечень экзаменационных вопросов для водителей был составлен в 2015 году профессиональными объединениями по подготовке водителей, он охватывает все нормы и требования ПДД.

Все вопросы направлены на комплексное оценивание правильности принятия решения в сложных дорожных ситуациях. Подходы к приему экзаменов идентичны международным практикам, применяемым передовыми странами, и состоят из теоретического и практического экзаменов.

Министр отметил, что отдельного внимания заслуживает вопрос введения дополнительных требований при повторной сдаче экзамена.

К примеру, в Германии для получения водительского удостоверения необходимо до полугода проходить теоретическое обучение и если при сдаче практического экзамена кандидат допустил ошибку, то повторная сдача возможна только после проведения дополнительных 10 часов теоретических занятий. Если кандидат не смог более трех раз подряд сдать теоретический экзамен – его в обязательном порядке направляют на медико психологическое обследование (в обиходе "тест на идиотизм" - цена до 800 Евро). Такое же обследование проходят водители – злостные нарушители ПДД, а также лица лишенные права управления. В этой связи данные вопросы будут рассмотрены в ходе правотворческой

деятельности МВД, - говорится в ответе Тургумбаева.

В ответе также говорится, что в стране пока не планируется лишать граждан, у которых нет водительского удостоверения, возможности страховать свои авто.

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