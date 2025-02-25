Депутат предложил ввести "идиотен-тест" для злостных нарушителей ПДД

Бывший вице-министр внутренних дел, а ныне сенатор Марат Кожаев в кулуарах сената объяснил, почему предлагает отменить скидки для тех, кто взял за привычку нарушать правила дорожного движения, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сенатор заявил, что в стране появились группы водителей, которые сознательно игнорируют правила дорожного движения, демонстративно превышают скорость, хаотично маневрируют на дорогах и создают угрозу для жизни и здоровья окружающих.



"Эти водители совершают от 100 и более однотипных нарушений ПДД в год. Их систематические нарушения фиксируются не инспекторами, а камерами видеонаблюдения. Есть случаи, когда водитель нарушает правила от 100 до 300 раз в год, но просто оплачивает штрафы на несколько миллионов тенге. Для него это не наказание, а необременительная плата за возможность выделиться на дороге. Если он хочет быть особенным – пусть несет и особую ответственность. Почему мы должны ежедневно прощать ему нарушения и давать скидки", – заявил депутат.

Он предложил отменить возможность оплачивать штраф со скидкой 50% для водителей, совершивших более 10 нарушений ПДД. Кроме того, в качестве дополнительной меры он предлагает обязать их проходить повторную сдачу экзамена на знание правил дорожного движения.



"Нужно проверить его знание правил дорожного движения. Может быть, он не знает правил дорожного движения, каким-то образом получил права. Или же, может быть, этот человек – идиот. Может, этого человека надо отправить на "идиотен-тест"? И такие тесты существуют в мире. Откройте интернет, посмотрите. В Германии есть такой тест. После каждого третьего однотипного правонарушения они его лишают водительского удостоверения на время и отправляют на такое тестирование, которое представляет собой очень серьезное испытание. И третий момент, что я предложил для таких системных правонарушителей, это лишать их водительского удостоверения. Не только на пересдачу, но и лишать их водительского удостоверения временно, на год-два и так далее, если он не понимает по-другому", – заявил Кожаев.

Свой депутатский запрос он озвучил 13 февраля. Он тогда предложил убрать 50-процентные скидки по оплате дорожных штрафов для автовладельцев, злостно нарушающих ПДД.