Как будут голосовать зараженные коронавирусом на выборах

Избирателям в случае необходимости предоставляются средства индивидуальной защиты (одноразовые защитная маска, перчатки, ручка).

Как будет проходить голосование вне избирательных участков, определяет Алгоритм по предупреждению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 при организации и проведении голосования на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК, утвержденный главным государственным санитарным врачом РК, передает zakon.kz.

Так, говорится, что принимая от избирателей заявления о голосовании по месту пребывания по состоянию здоровья или по причине ухода за больным членом семьи, член избирательной комиссии должен:

- уточнить информацию о наличии предписания режима самоизоляции в связи с прохождением лечения на дому или нахождением на карантине по КВИ;

- разъяснить процедуру голосования с учетом соблюдения мер санитарной безопасности.

Члены избирательной комиссии, осуществляющие выезд для организации голосования вне помещения для голосования, обеспечиваются средствами индивидуальной защиты (одноразовые халаты, защитные маски, одноразовые перчатки, антисептическое средство для рук).

Избирателям в случае необходимости предоставляются средства индивидуальной защиты (одноразовые защитная маска, перчатки, ручка).

Документ, удостоверяющий личность избирателя, предъявляется члену избирательной комиссии для обозрения с расстояния, позволяющего рассмотреть указанные в нем сведения. При этом для подтверждения личности избиратель на время снимает маску.

Как отмечается в документе, при выезде к избирателям, находящимся в режиме самоизоляции в связи с прохождением лечения на дому или нахождением на карантине по КВИ голосование должно быть организовано исключительно без входа в квартиру (дом).

Такое голосование может проводиться бесконтактным способом, например на лестничной площадке (придомовой территории) путем передачи участнику голосования бюллетеня для голосования и заявления о голосовании вне помещения, а затем получения от него заявления и опускания бюллетеня в переносную урну.

До получения бюллетеня для голосования участник голосования должен надеть маску и обработать руки антисептиком.

После указанных выше действий члены участковой комиссии в обязательном порядке проводят дезинфекцию рук, поверхностей переносной урны.

Повторное использование средств индивидуальной защиты не допускается. Указанные средства индивидуальной защиты должны быть помещены в плотно закрывающийся контейнер или бак для дальнейшей утилизации.

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