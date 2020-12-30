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Девушка умерла во время процедуры у гинеколога

Врач не признает своей вины.

Фото : diapazon.kz30 декабря 2020, 16:52

В Актюбинской области девушка умерла во время процедуры "продувания маточных труб", сообщает "Диапазон".

На скамье подсудимых оказалась акушер-гинеколог частного медицинского центра. Ее обвиняют в ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей, в результате чего умерла пациентка.

Из обвинения следует, что в октябре прошлого года 20-летняя девушка пришла на плановую процедуру – гидротубацию маточных труб, или как еще ее называют "продувание маточных труб". Процедура эта болезненная, в ходе нее через полость матки в фаллопиевые трубы водят специальную жидкость. Перед процедурой пациентке вкололи препарат "Метронидазол". Девушке стало плохо, она потеряла сознание, а позже у нее остановилось сердце. Приехавшие медики скорой помощи сделали непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких, но пациентка умерла.

Следствие установило, что смерть наступила от анафилактического шока, который мог спровоцировать введенный препарат. Перед уколом у пациентки должны были проверить, есть ли у нее аллергическая реакция. Были и другие нарушения.

Во время процедуры я ждал жену в коридоре, о ее смерти мне рассказали не сразу, а впустили к ней только после приезда скорой помощи, - вспоминает муж погибшей.

Подсудимая своей вины не признает.


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