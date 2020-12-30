Трамвай насмерть сбил человека в Усть-Каменогорске
Мужчина переходил дорогу в неустановленном месте.
Фото : АиФ30 декабря 2020, 17:44
В Усть-Каменогорске трамвай насмерть сбил человека, сообщает zakon.kz.
30 декабря, около 15:30, в областном центре в районе торгового дома "Старт" по пр. Абая трамвай допустил наезд на человека, - сообщили в пресс-службе ДП ВКО.
По предварительным данным, мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте. Получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия.
На данный момент сотрудники полиции работают на месте происшествия.
Личность потерпевшего установлена, им оказался 62 летний житель областного центра,- рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.
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