Подписаны семь законов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Среди них - закон "О внесении изменений в Конституционный закон Республики Казахстан "О Правительстве Республики Казахстан".

Внесенные изменения предполагают упразднение института ответственных секретарей при министерствах. Впервые об этом Президент заявил 1 сентября в послании народу Казахстана.

Спрос должен быть с одного человека – министра, назначаемого президентом. Поэтому институт ответственных секретарей следует упразднить, - говорил тогда Токаев.

Также был подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу реализации отдельных положений Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года "Казахстан в новой реальности: время действий".

Изменения вносятся в бюджетный, уголовный, уголовно-процессуальный, трудовой кодексы и ряд законов.

Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации".

Целью этого закона является развитие конкурентоспособности отечественных средств массовой информации, совершенствование законодательства в области телерадиовещания и доступа к информации. Задача - формирование целостной картины государственной информационной политики и синхронизация подходов в медиа-планировании на государственном и региональном уровнях. Помимо этого, создать условия и предусмотреть необходимые меры для качественного и эффективного информационного обеспечения граждан.

Также Президентом подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры, физической культуры и спорта".

Одним из изменений является порядок проведения концертной деятельности и зрелищных мероприятий.

Как отмечали в министерстве культуры, нередки случаи некорректного поведения исполнителей, в том числе оскорбления зрителей, появления на сцене в нетрезвом состоянии, срыва запланированных концертов, подбора репертуара с использованием нецензурных слов, использования фонограммы без информирования зрителя.

В связи с чем закон вводит ряд обязательств для организаторов по недопущению подобного поведения исполнителей.

Законы "О техническом регулировании" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам технического регулирования, предпринимательства, совершенствования системы государственного управления и платежей".

Этот закон призван усилить защиту рынка Казахстана от некачественной продукции. Его основной задачей является не только защита потребителей от небезопасной продукции, но и внедрение механизма поддержки отечественных товаропроизводителей, отметил глава профильного ведомства.

Кроме этого подписан закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о взаимном предоставлении в безвозмездное пользование земельных участков в городе Астане и городе Абу Даби для нужд Посольства Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах и Посольства Объединенных Арабских Эмиратов в Республике Казахстан".

Цель соглашения – обеспечить правовую основу для обмена земельными участками, нужными для постройки посольских зданий Казахстана в Эмиратах, и посольских зданий ОАЭ в Казахстане.

В соответствии с соглашением, в столице ОАЭ городе Абу-Даби будет предоставлен казахстанской стороне земельный участок площадью 1,2 га, а ОАЭ получит в столице РК городе Нур-Султане участок площадью 2,6 га. По словам Мухтара Тлеуберди, ратификация соглашения, заключенного 18 января 2017 года в Абу-Даби, важна для дальнейшего развития сотрудничества между Казахстаном и Эмиратами.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!