Jýsan Bank приобрел акции АТФБанка

Все текущие сервисы АТФБанка по обслуживанию клиентов продолжают работу в обычном режиме.

После получения одобрения Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, Jýsan Bank приобрел 99,76% акций АТФБанка, передает zakon.kz.

В соответствии с условиями сделки, собственный капитал АТФБанка в размере 124 млрд тенге был использован для создания дополнительных провизий. После покрытия убытков действующим акционером, Jýsan Bank осуществил докапитализацию АТФБанка на сумму 97 млрд тенге, сформировав достаточный уровень собственного капитала в соответствии с требованиями регулятора.

В результате покупки АТФБанка, общий объем активов двух банков, входящих в группу Jýsan, составит порядка 3 трлн тенге, или около 10% от активов банковского сектора Казахстана. Совокупный размер высоколиквидных активов двух банков превысит 1,3 трлн тенге, что является одним из самых высоких показателей на рынке Казахстана.

Мы рады, что один из старейших казахстанских банков – АТФБанк, присоединился к группе Jýsan. В настоящее время АТФБанк значительно повысил свою ликвидность, создал необходимый уровень провизий и является надежным финансовым институтом. Нашим следующим шагом будет разработка долгосрочной стратегии развития двух банков, нацеленной на дальнейшее расширение клиентской базы и предоставление современных цифровых сервисов. Немаловажным фактором является и то, что наши клиенты получат доступ к финансовым услугам не только в Казахстане, но и в России и Кыргызстане через дочерние банки группы Jýsan, - прокомментировал председатель Совета директоров Jýsan Bank Шигео Катсу.

На сегодняшний день в группу Jýsan помимо банков входят финансовые компании, предоставляющие широкий спектр услуг по страхованию, брокерскому обслуживанию и управлению инвестиционным портфелем.

Я рад приветствовать клиентов АТФБанка, которым в скором времени будут предложены все сервисы нашей группы. Розничные клиенты смогут оценить новые цифровые решения для получения банковских, страховых и инвестиционных услуг через единое мобильное приложение. Представителям бизнеса доступно открытие счетов через смартфон и моментальное совершение необходимых банковских операций. Все клиенты также получат выгодные условия сотовой связи с мобильным оператором Jýsan Mobile. Уверен, что синергия двух банков позволит предложить много новых решений для процветания бизнеса и повседневной жизни клиентов, - сказал председатель правления Jýsan Bank Айбек Кайып.

Все текущие сервисы АТФБанка по обслуживанию клиентов продолжают работу в обычном режиме.

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