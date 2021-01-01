Горячие новости
Читайте также

Пенсия по возрасту повысилась в Казахстане

Размеры базовой пенсионной выплаты повышены на 5%.

Фото : kt.kz1 января 2021, 10:06

С 1 января пенсия по возрасту в Казахстане повышается на 7%. Таким образом, минимальный размер пенсии с учетом базовой пенсионной выплаты составляет 61 796 тенге, передает zakon.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

«В соответствии с Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2021-2023 годы» с 1 января 2021 года размеры пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет повышены на 7%, то есть, с опережением уровня инфляции на 2%. Размер минимальной пенсии по возрасту составит 43 272 тенге», - сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

Отметим, что размеры базовой пенсионной выплаты повышены на 5%. С 1 января 2021 года минимальный размер базовой пенсии составляет 18 524 тенге. В результате минимальный размер пенсии с учетом базовой пенсионной выплаты с 1 января составляет 61 796 тенге.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты