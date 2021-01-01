ВОЗ одобрила применение первой вакцины от коронавируса

Эксперты организации проанализировали данные о безопасности, эффективности и качестве вакцины Pfizer/BioNTech и пришли к выводу, что она соответствует всем критериям ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения официально 31 декабря одобрила применение вакцины совместно производства компаний Phizer и BioNTech. Об этом сообщила пресс-служба организации, пишет РБК.

«Вакцина производства Pfizer/BioNTech от COVID-19 сегодня стала первой вакциной, одобренной ВОЗ для использования в чрезвычайных случаях с момента начала вспышки заболевания», — говорится в сообщении.

В ВОЗ отметили, что одобрение препарата под названием Comirnaty позволит странам ускорить собственные регуляционные процедуры и наладить импорт вакцины и прививочные кампании.

«Это также позволяет ЮНИСЕФ и Панамериканской организации здравоохранения закупить вакцину для распространения в нуждающихся странах», — отмечается в релизе.

Эксперты организации проанализировали данные о безопасности, эффективности и качестве вакцины Pfizer/BioNTech и пришли к выводу, что она соответствует всем критериям ВОЗ, а преимущества от использования препарата перевешивают потенциальные риски.

В ВОЗ заявили, что консультативная группа экспертов по иммунизации (SAGE) соберется 5 января, чтобы сформировать политику в отношении конкретных вакцины и дать рекомендации по их использованию среди населения.

Еврокомиссия уже одобрила вакцину от Pfizer/BioNTech. С 27 декабря в Евросоюзе началась массовая вакцинация этим препаратом. Бельгия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Испания, Люксембург и Швейцария договорились координировать свои действия, чтобы выработать оптимальные графики прививочных кампаний.

В декабре применение препарата Comirnaty началось и в США. Как и в большинстве стран, в первую очередь прививают медиков и пожилых людей. За неделю до Нового года стало известно о первой побочной реакции на вакцину.

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