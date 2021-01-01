Новые данные о заболевших коронавирусом опубликованы в Казахстане

Всего в стране выявлены 155473 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 753 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает zakon.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 75

город Алматы - 110

город Шымкент - 5

Акмолинская область - 57

Актюбинская область - 5

Алматинская область - 51

Атырауская область - 94

Восточно-Казахстанская область - 41

Жамбылская область - 12

Западно-Казахстанская область - 29

Карагандинская область - 42

Костанайская область - 58

Кызылординская область - 6

Мангистауская область - 9

Павлодарская область - 94

Северо-Казахстанская область - 57

Туркестанская область - 8

Всего в стране выявлены 155473 заболевших.

600 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 72

город Алматы - 40

Акмолинская область - 143

Актюбинская область - 4

Атырауская область - 68

Восточно-Казахстанская область - 100

Западно-Казахстанская область - 12

Карагандинская область - 44

Костанайская область - 5

Мангистауская область - 7

Павлодарская область - 103

Туркестанская область - 2

Итого выздоровевших в Казахстане - 143075.

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