Новые данные о заболевших коронавирусом опубликованы в Казахстане
Всего в стране выявлены 155473 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 753 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает zakon.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 75
город Алматы - 110
город Шымкент - 5
Акмолинская область - 57
Актюбинская область - 5
Алматинская область - 51
Атырауская область - 94
Восточно-Казахстанская область - 41
Жамбылская область - 12
Западно-Казахстанская область - 29
Карагандинская область - 42
Костанайская область - 58
Кызылординская область - 6
Мангистауская область - 9
Павлодарская область - 94
Северо-Казахстанская область - 57
Туркестанская область - 8
Всего в стране выявлены 155473 заболевших.
600 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 72
город Алматы - 40
Акмолинская область - 143
Актюбинская область - 4
Атырауская область - 68
Восточно-Казахстанская область - 100
Западно-Казахстанская область - 12
Карагандинская область - 44
Костанайская область - 5
Мангистауская область - 7
Павлодарская область - 103
Туркестанская область - 2
Итого выздоровевших в Казахстане - 143075.
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