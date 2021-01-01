Умирзак Шукеев: Главное - безопасность граждан

В области новый год встретили без происшествий. Все правоохранительные органы перешли на усиленный вариант несения службы.

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев начал первый день нового 2021 года с объезда строящихся объектов в областном центре, а также встретился с коммунальщиками, которые отвечают за чистоту Туркестана, сообщает zakon.kz.

"В целях превращения Туркестана в чистый город ежедневно ведется работа по уборке и очистке улиц. Спасибо вам за неустанный и титанический труд, вы работате и днем и ночью, не смотря на различные погодные условия. Благодаря вам наш город всегда чистый и становится комфортным. Еще раз вам спасибо!», - сказал аким области.

Умирзак Шукеев также ознакомился со работой спецтехники по очистке автомобильных дорог. Отметим, в целях очистки дорог от снега и предотвращения гололеда на дорогах в городе Туркестан задействовано 21 спецтехника. Из них по уборке тротуаров работают 7 единиц спецтехники. Профилактикой гололеда занимаются учреждения "Түркістан жарық-тазалык", "Жасыл Туркестан" и "Жасыл арман". Запасы инертных материалов и специальной технической соли для посыпки дорог города в настоящее время составляют 245 тонн.

Вместе с тем, в области новый год встретили без происшествий. Все правоохранительные органы перешли на усиленный вариант несения службы. В регионе не зарегистрировано ни одного происшествия. Об этом сегодня утром главе региона доложило руководство Департамента внутренних дел.

Посетив Единый контакт-центр - 109, Умирзак Естаевич ознакомился с работой вновь введенной системы контроля.

"Мы не должны расслабляться и отдыхать в праздничные и выходные дни, когда все люди отдыхают. Наоборот, в это время работа усиливается. Обеспечение спокойствия, безопасности страны - самая главная задача. Безопасность страны - главный интерес", - сказал Умирзак Шукеев.

Следует отметить в рамках концепции Главы государства "Слышащее государство" и "Открытого акимата" перед каждым работником учреждения "Центр занятости населения" установлена современная система видеонаблюдения. 18 видеокамер имеют функцию записи голоса и еще 3 камеры оснащены сигнальным устройством. Система видеонаблюдения следить за соблюдением карантинных требований в городе и мониторит места массового скопления. Все данные поступают посредством сообщения в специально созданное приложение телеграм-бот Единого Контакт-центра-109, данные отслеживаются экспертами Центра.

Также аким области ознакомился с работой центральной котельной, которая обеспечивает теплом все городские объекты. Глава региона встретился со специалистами и ознакомился с их работой.

На сегодняшний день не смотря на выходные дни строительство объектов в Туркестане не останавливается ни на минуту. Глава региона побывал на стройплощадках и проконтролировал соблюдение карантинных требований.

В настоящее время завершаются строительные работы в Парке Первого Президента. Установлены главные ворота в парк, ведутся работы по укладке утротуаров и посадке деревьев. Помимо этого, облицованы фонтаны, установлены беседки, завершены бетонные работы на искусственном озере.

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