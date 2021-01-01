Президент поручил увековечить память Розы Баглановой

Через год легендарной певице исполнится 100 лет.

Касым-Жомарт Токаев поручил увековечить память Розы Баглановой, сообщает zakon.kz.

Об этом Президент написал в своем Twitter.

1 января 2022 года легендарной певице Розе Баглановой исполнится 100 лет. Народная артистка Казахстана и СССР, Герой Казахстана, участница концертов на фронтах Великой Отечественной войны, — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) January 1, 2021

она до сих пор популярна среди любителей песенного творчества в нашей стране и за рубежом. Дал поручение принять меры по увековечиванию ее памяти. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) January 1, 2021

1 января 2022 года легендарной певице Розе Баглановой исполнится 100 лет. Народная артистка Казахстана и СССР, Герой Казахстана, участница концертов на фронтах Великой Отечественной войны, она до сих пор популярна среди любителей песенного творчества в нашей стране и за рубежом. Дал поручение принять меры по увековечиванию ее памяти, - сообщил Касым-Жомарт Токаев.

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