Горячие новости
Читайте также

Президент поручил увековечить память Розы Баглановой

Через год легендарной певице исполнится 100 лет.

Фото : Sputnik Казахстан1 января 2021, 20:40

Касым-Жомарт Токаев поручил увековечить память Розы Баглановой, сообщает zakon.kz.

Об этом Президент написал в своем Twitter.

1 января 2022 года легендарной певице Розе Баглановой исполнится 100 лет. Народная артистка Казахстана и СССР, Герой Казахстана, участница концертов на фронтах Великой Отечественной войны, она до сих пор популярна среди любителей песенного творчества в нашей стране и за рубежом. Дал поручение принять меры по увековечиванию ее памяти, - сообщил Касым-Жомарт Токаев.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты