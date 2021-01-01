Президент поручил увековечить память Розы Баглановой
Через год легендарной певице исполнится 100 лет.
Касым-Жомарт Токаев поручил увековечить память Розы Баглановой, сообщает zakon.kz.
Об этом Президент написал в своем Twitter.
1 января 2022 года легендарной певице Розе Баглановой исполнится 100 лет. Народная артистка Казахстана и СССР, Герой Казахстана, участница концертов на фронтах Великой Отечественной войны,— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) January 1, 2021
она до сих пор популярна среди любителей песенного творчества в нашей стране и за рубежом. Дал поручение принять меры по увековечиванию ее памяти.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) January 1, 2021
1 января 2022 года легендарной певице Розе Баглановой исполнится 100 лет. Народная артистка Казахстана и СССР, Герой Казахстана, участница концертов на фронтах Великой Отечественной войны, она до сих пор популярна среди любителей песенного творчества в нашей стране и за рубежом. Дал поручение принять меры по увековечиванию ее памяти, - сообщил Касым-Жомарт Токаев.
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