Звезда "Иронии судьбы" раскритиковал частый показ фильма на Новый год

Нельзя надоедать зрителю, - считает Андрей Мягков.

Актер Андрей Мягков, исполнивший роль Евгения Лукашина в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!", выступил против показа киноленты каждый год 31 декабря, сообщает zakon.kz.

Об этом он заявил в интервью "Комсомольской правде".

Андрей Мягков признался, что фильм не входит в число его любимых. И показ по федеральным каналам на каждый Новый год — это перебор.

Нельзя надоедать зрителю, но у зрителя, конечно, другое мнение, ему нравится каждый год смотреть эту картину. Хотя мне кажется, это перебор. А кому-то кажется, что очень хорошо, - считает актер.

Он добавил, что сам не пересматривает фильм в Новый год, но отметил, что съемки вспоминает с теплотой. По словам актера, сам он воспринимает фильм как новогоднюю историю любви.

Актер уточнил, что между ним и Барбарой Брыльской были рабочие отношения на съемках, за рамками фильма они не общались и не встречались.

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