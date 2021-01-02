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В WhatsApp установлен рекорд по количеству вызовов за один день

В канун Нового года во всем мире было совершено более 1,4 млрд голосовых и видеозвонков.

Фото : qatarday.com2 января 2021, 09:17

Пользователи мессенджера WhatsApp по всему миру в канун Нового года сделали более 1,4 млрд голосовых и видеозвонков, установив рекорд по наибольшему количеству вызовов за один день. Об этом говорится в опубликованном в пятницу пресс-релизе компании Facebook, владеющей мессенджером, передает zakon.kz.

В канун Нового года во всем мире было совершено более 1,4 млрд голосовых и видеозвонков, это самый высокий показатель за один день в WhatsApp. Число звонков выросло более чем на 50% по сравнению с тем же днем прошлого года, - отмечается в сообщении.

Как сообщает ТАСС, в компании также добавили, что в канун Нового года с помощью Facebook и Instagram было проведено более 55 млн живых трансляций.


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