Старейшая жительница Земли отметила 118-й день рождения

В мае 2021 года она должна принять участие в эстафете Олимпийского огня Игр в Токио.

Японка Канэ Танака, которая считается старейшим человеком на планете, отметила 118-й день рождения, передает zakon.kz.

Танака родилась 2 января 1903 года. С 2018 года она носит звание старейшего жителя Земли, сообщает телеканал NHK.

В ноябре прошлого года газета "Маинити" сообщила, что старейшая жительница Земли в мае 2021 года должна принять участие в эстафете Олимпийского огня Игр в Токио.

Планируется, что 11 мая Танака с факелом преодолеет 200 метров, находясь в инвалидной коляске. Танака должна была принять участие в эстафете 2020 года, которая была приостановлена из-за пандемии.

Олимпийские игры должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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