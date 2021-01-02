Сколько казахстанцев заболели COVID-19. Новые данные

Больше всего заболевших в Алматы - 118 человек.

Фото : azzatyk.org

Стали известны данные на 2 января 2021 года об эпидситуации в Казахстане, передает zakon.kz. Так, коронавирус выявили еще у 747 граждан, - говорится в сообщении официального telegram-канала Coronavirus2020.kz. Эпидситуация в разрезе регионов выглядит следующим образом: Нур-Султан - 67 Алматы - 118 Шымкент - 4 Акмолинская область - 58 Актюбинская область - 10 Алматинская область - 47 Атырауская область - 65 Восточно-Казахстанская область - 38 Жамбылская область - 15 Западно-Казахстанская область - 35 Карагандинская область - 40 Костанайская область - 60 Кызылординская область - 2 Мангистауская область - 14 Павлодарская область - 113 Северо-Казахстанская область - 58 Туркестанская область - 3 За все время пандемии вирус подтвердился у 156 220 казахстанцев.

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