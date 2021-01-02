Сколько казахстанцев выздоровело от COVID-19 за сутки

Количество выздоровевших от коронавируса в Казахстане выросло до 143607.

Фото : inbusiness.kz

В Казахстане за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 532 человека, передает zakon.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz. По регионам: город Нур-Султан - 21 Акмолинская область - 55 Алматинская область - 61 Атырауская область - 121 Восточно-Казахстанская область - 118 Западно-Казахстанская область - 6 Карагандинская область - 31 Павлодарская область - 64 Северо-Казахстанская область - 53 Туркестанская область - 2 Итого выздоровевших в Казахстане - 143607.

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