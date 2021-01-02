Горячие новости
Читайте также

Сколько казахстанцев выздоровело от COVID-19 за сутки

Количество выздоровевших от коронавируса в Казахстане выросло до 143607.

Фото : inbusiness.kz2 января 2021, 11:18

В Казахстане за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 532 человека, передает zakon.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.

По регионам:

город Нур-Султан - 21

Акмолинская область - 55

Алматинская область - 61

Атырауская область - 121

Восточно-Казахстанская область - 118

Западно-Казахстанская область - 6

Карагандинская область - 31

Павлодарская область - 64

Северо-Казахстанская область - 53

Туркестанская область - 2

Итого выздоровевших в Казахстане - 143607.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты