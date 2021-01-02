Сколько казахстанцев выздоровело от COVID-19 за сутки
Количество выздоровевших от коронавируса в Казахстане выросло до 143607.
Фото : inbusiness.kz2 января 2021, 11:18
В Казахстане за прошедшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 532 человека, передает zakon.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.
По регионам:
город Нур-Султан - 21
Акмолинская область - 55
Алматинская область - 61
Атырауская область - 121
Восточно-Казахстанская область - 118
Западно-Казахстанская область - 6
Карагандинская область - 31
Павлодарская область - 64
Северо-Казахстанская область - 53
Туркестанская область - 2
Итого выздоровевших в Казахстане - 143607.
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