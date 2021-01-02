Президент РК подписал ряд законов

В частности, он подписал поправки по вопросам охранной деятельности.

Глава государства Ксым-Жомарт Токаев подписал ряд законов, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В частности, подписаны законы: "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)" по вопросам экологии".

В частности, законом предусмотрены поправки в Налоговый кодекс и закон о введении в действие Налогового кодекса по следующим вопросам.

В отношении операторов новых объектов, получивших комплексное экологическое разрешение путем внедрения наилучших доступных технологий, предложены соответствующие поправки по освобождению от платежей за эмиссии. К

роме того, такой же механизм предусмотрен и для действующих предприятий.

Для освобождения от платежей за эмиссии им необходимо разработать и реализовать программу повышения экологической эффективности и внедрения наилучших доступных технологий.

По действующим объектам первой категории, не получившим комплексное экологическое разрешение, применяются коэффициенты, увеличенные в 2, 4 и 8 раза к размеру платы за загрязнение окружающей среды.

Это мы рассматриваем, как дополнительную меру, стимулирующую переход к комплексному экологическому разрешению. При этом, для 50 крупнейших объектов I категории такое увеличение начнется с 2025 года, а для остальных объектов I категории с 2031 года. Стоит отметить, что каждые 3 года повышающие коэффициенты увеличиваются в 2 раза. То есть каждое крупное предприятие, которое работает сегодня, завтра сделает выбор самостоятельно. Либо оказывает негативное воздействие на окружающую среду в таком виде, оплачивая ежегодно увеличивающуюся экологическую плату. Или внедрить самую передовую доступную технологию, избавиться от образа загрязнителя и освободиться от платежей за эмиссии", - пояснял министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев.

Также предусмотрена поправка, отменяющая компетенцию местных маслихатов по увеличению платы за эмиссии в 2 раза за негативное воздействие на окружающую среду, потому что в этом законопроекте базовая ставка экологической платы увеличена в 2 раза.

Это означает, что сумма двукратной платы за эмиссию, которая была раньше, и вновь введенной двукратной базовой ставки стали одинаковыми.

Предполагается, что после введения поправок налоговые проверки за исполнением обязательств по платам за негативное воздействие на окружающую среду будут проводиться налоговыми органами, а не уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. Поскольку проверка уплаты обязательных платежей в бюджет более свойственна компетенции налоговых органов, чем для уполномоченного органа в области охраны окружающей среды.

Также из налогового регулирования будут исключены операторы объектов IV категории в связи с тем, что для последних проект Экологического кодекса не устанавливает нормативы эмиссий и лимиты захоронения отходов.

Кроме того, Президент подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам экологии", "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охранной деятельности".

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