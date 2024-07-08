Президент подписал закон по вопросам игорного бизнеса

Президент подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам игорного бизнеса, лотерейной деятельности, охраны здоровья, госинспекции труда, государственного контроля и исключения излишней законодательной регламентации", сообщает Zakon.kz.

Законом, который Касым-Жомарт Токаев подписал 8 июля 2024 года, внедряются ограничительные и стимулирующие нормы, направленные на снижение игровой зависимости населения.

Расширен список лиц, которым запрещается участие в азартных играх и пари.

К их числу дополнительно отнесены лица, состоящие в Едином реестре должников (электронный банк данных, содержащий сведения о должниках по исполнительным производствам). Ограничено участие лиц, занимающих ответственную государственную должность, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, приравненных к ним, в азартных играх/пари посредством введения антикоррупционного ограничения по участию в них.

Теперь госслужащие, военнослужащие, сотрудники специальных и правоохранительных органов, руководители бюджетных организаций также не смогут участвовать в азартных играх и пари. За несоблюдение ограничения предусмотрено их увольнение.

Усилены механизмы регулирования деятельности организаторов игорного бизнеса.

Типовые правила работы игорных заведений, букмекерских контор, тотализаторов, приема ставок и проводимых азартных игр/пари, которым должны соответствовать правила субъектов игорного бизнеса, утвердят в Министерстве туризма и спорта.

Установлены ограничения по рекламе букмекерских контор и тотализаторов.

Запрещена наружная (визуальная) реклама букмекерских контор и тотализаторов, их реклама на транспортных средствах, в масс-медиа, кино-, видео- и справочном обслуживании. Исключение составляют: наружная реклама в месте расположения букмекерской конторы или тотализатора; внутри спортивных сооружений и на экипировке спортсменов; реклама в зарегистрированных СМИ, со спортивной тематической направленностью, а также при прямой трансляции отечественными телеканалами международных спортивных соревнований.

Обновлены механизмы регулирования лотерейной деятельности.

В частности, введен запрет на распространение лотерейных билетов и установку лотерейных терминалов в жилых домах, общежитиях, культовых зданиях, зданиях и сооружениях организаций культуры, а также в социальных объектах (образования, здравоохранения), в том числе в радиусе ста метров от них.

Для защиты здоровья подрастающего поколения от последствий потребления энергетических напитков вводится запрет на их реализацию лицам в возрасте до 21 года.

Текст закона публикуется в печати.

5 июля 2024 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.



Законом исключена уголовная ответственность за незаконное получение кредита или нецелевое использование бюджетного кредита и за нарушение законодательства о бухгалтерском учете и финансовой деятельности (статьи 219 УК и 241 УК).