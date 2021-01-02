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Казахстан присоединился к Протоколу по отмене смертной казни

Казахстан принял на себя ряд обязательств.

Фото : ktga.kz2 января 2021, 12:00

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Второго Факультативного Протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни", передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Согласно международному документу, страны-подписанты принимают следующие обязательства:

- не применять смертную казнь;

- принять все необходимые меры для отмены смертной казни в рамках своей юрисдикции.

Единственное исключение допускается в случае юридически оформленной оговорки о применении смертной казни в военное время.

Казахстан намерен использовать предусмотренную конвенцией оговорку, предусматривающую применение смертной казни: "Республика Казахстан в соответствии со статьей 2 Второго Факультативного протокола оставляет за собой право применения смертной казни в военное время после признания виновным в совершении особо тяжких преступлений военного характера, совершенных в военное время", - пояснял ранее министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди.

В сентябре в штаб-квартире Организации Объединенных Наций Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров подписал Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни.


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