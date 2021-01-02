Сотни птиц погибли из-за новогодних фейерверков в Риме

В итальянской столице за использование фейерверков предусмотрен крупный штраф. Однако это не останавливает любителей шумной забавы.

В Риме в ночь на 1 января прошел "дождь" из мертвых птиц. Сотни скворцов разбились из-за того, что их напугал новогодний фейерверк, сообщает zakon.kz.

Как пишет Corriere della Sera, люди начали распространять фото и видео с десятками птиц, преимущественно скворцов, которые попадали прямо посреди улиц в разных частях города.

tantissimi uccellini morti a via Cavour a causa dei botti ma porco zio ma ce la fate pic.twitter.com/3yIchlwOo7 — Марс (@FLVKE96s) January 1, 2021

Известно, что в итальянской столице за использование фейерверков предусмотрен крупный штраф. Однако это не останавливает любителей шумной и опасной забавы.

Gli uccelli morti a Roma la notte di Capodannohttps://t.co/PDD0kMTwln — Il Post (@ilpost) January 1, 2021

Люди пишут, что скворцы, которые обычно сидят на деревьях на Пьяццале деи Чинквеченто перед вокзалом Термини, напуганные громыханием и вспышками, летели и в темноте сталкивались между собой, ударялись о рекламные щиты, дома и другие поверхности, которых не видели в хаосе. Многие пернатые погибли от сердечного приступа, вызванного испугом. Другие покалечились при падении.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!