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Сотни птиц погибли из-за новогодних фейерверков в Риме

В итальянской столице за использование фейерверков предусмотрен крупный штраф. Однако это не останавливает любителей шумной забавы.

Фото : Twitter2 января 2021, 16:45

В Риме в ночь на 1 января прошел "дождь" из мертвых птиц. Сотни скворцов разбились из-за того, что их напугал новогодний фейерверк, сообщает zakon.kz.

Как пишет Corriere della Sera, люди начали распространять фото и видео с десятками птиц, преимущественно скворцов, которые попадали прямо посреди улиц в разных частях города.

Известно, что в итальянской столице за использование фейерверков предусмотрен крупный штраф. Однако это не останавливает любителей шумной и опасной забавы.

Люди пишут, что скворцы, которые обычно сидят на деревьях на Пьяццале деи Чинквеченто перед вокзалом Термини, напуганные громыханием и вспышками, летели и в темноте сталкивались между собой, ударялись о рекламные щиты, дома и другие поверхности, которых не видели в хаосе. Многие пернатые погибли от сердечного приступа, вызванного испугом. Другие покалечились при падении.


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