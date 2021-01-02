В МИД Китая назвали свою версию о происхождении коронавируса

Ван И утверждает, что есть большое количество исследований, показывающих, что пандемия началась отдельными вспышками в разных местах по всему миру.

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что пандемия COVID-19 была спровоцирована отдельными вспышками в различных местах по всей Земле, передает zakon.kz.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Когда Китай поразил неизвестный коронавирус, он экстренно принял меры для проведения эпидемиологического расследования, выявления патогена и публикации ключевой информации, включая секвенирование генома вируса, - приводит слова главы МИД КНР агентство.

Министр заявил, что Китай, столкнувшись с неизвестным доселе вирусом, "немедленно взялся за эпидемиологическое расследование, провел определение структуры генома вируса и поделился данными с общественностью".

Ван И подчеркнул, что "политизация и стигматизация (навешивание ярлыков - прим. ред.) в контексте "короны" недопустимы".

Принято считать, что коронавирус начал распространяться из китайского города Ухань, где были зафиксированы первые случаи заражения у людей, связанных с рынком морепродуктов и других экзотических животных. В США власти до сих пор настаивают, что это был SARS-CoV-2 — это "китайский" или "уханьский" вирус, звучали даже предложения потребовать у Китая компенсации за экономические потери, вызванные пандемией.

Но Ван И утверждает, что сейчас, спустя год после начала пандемии, есть уже большое количество исследований, которые показывают — пандемия коронавируса началась отдельными вспышками в разных местах по всему миру.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!