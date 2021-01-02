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Скончалась еще одна девочка, пострадавшая от взрыва газбаллонна в Кокшетау

Пострадавшая на протяжении двух недель находилась в тяжелом состоянии.

Фото : Aif.md2 января 2021, 22:22

Скончалась еще одна девочка, пострадавшая от взрыва газового баллонна в Кокшетау, сообщает zakon.kz.

Как передает Первый канал "Евразия", пострадавшая на протяжении двух недель находилась в тяжелом состоянии. Другие пострадавшие дети выписаны.

Газовый баллон взорвался в одной из квартир многоэтажного дома в Кокшетау 20 декабря. Пострадало восемь человек, живших вместе. Среди них – шестеро детей. Они поступили в многопрофильную областную детскую больницу. Трое из них в отделение реанимации, трое – в хирургию.

27 декабря 2020 года одна из пострадавших девочек скончалась. У 16-летней Арайлым Дауренбековой было 50 процентов ожогов тела.


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