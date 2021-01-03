Финансист рассказал, как поменять валюту с наибольшей выгодой

Покупка валюты может оправдать себя в горизонте 3-5 лет.

Чтобы с максимальной выгодой покупать валюту, нужно придерживаться нескольких правил. Прежде всего, стоит отслеживать динамику курсов, следить за тенденциями, чтобы научиться прогнозировать поведение валюты в ближайшей перспективе. Также будет полезно умение предугадывать, в какую сторону она двинется. Об этом агентству рассказал исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов, - передает zakon.kz.

Также стоит приучить себя к регулярной покупке валюты – примерно раз в месяц или чаще.

По словам Иванова, не нужно никогда приобретать доллары и евро на всю имеющуюся сумму – в случае каких-то непредвиденных обстоятельств могут потребоваться деньги и тогда валюту придется продавать, что принесет потери.

Эксперт посоветовал покупать валюту не в обменниках, а на бирже, что дает возможность покупать доллары и евро по максимально выгодному курсу. Однако такой способ подойдет, если совершать регулярные и крупные покупки. Небольшие объемы валюты лучше совершать в банках.

Покупка валюты может оправдать себя в горизонте 3-5 лет. То есть, если покупать валюту, то этот запас лучше не трогать и не продавать в течение длительного времени. Это даст максимальную возможность для получения выгоды, - приводит слова эксперта агентство "Прайм".

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