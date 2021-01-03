714 зараженных коронавирусом выявили в Казахстане
Выздоровели 351 человек.
За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрированы 714 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz со ссылкой на МВК.
Всего в стране подтверждено 156 934 случаев, из них:
в ВКО - 18946 (+41),
в Алматы - 18742(+103),
в Нур-Султане - 18651(+63),
в Атырауской области - 13690(+81),
в Карагандинской области - 12190(+40),
в ЗКО - 9287(+31),
в Павлодарской области - 9336(+92),
в СКО - 8743(+57),
в Костанайской области - 7682(+59),
в Акмолинской области - 7364(+59),
в Алматинской области - 7230+(49),
в городе Шымкент - 5516(+0),
в Жамбылской области - 5030(+8),
в Мангистауской области - 3735(+11),
в Актюбинской области - 3704(+4),
в Туркестанской области - 3687(+9),
в Кызылординской области - 3401(+7).
Выздоровели 351 человек.
в Нур-Султане - 55,
в Акмолинской области - 23,
в Актюбинской области - 2,
в Алматинской области - 21,
в Атырауской области - 29,
в ВКО - 108,
в ЗКО - 4,
в Карагандинской области - 27,
в Костанайской области - 9,
в Кызылординской области - 2,
в Мангистауской области - 5,
в Павлодарской области - 27,
в СКО - 27,
в Туркестанской области - 12.
Всего в стране выздоровели – 143 958 человек от COVID-19.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!