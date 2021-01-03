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Прогноз погоды на 3 января

В ряде регионов ожидается сильный мороз.

Фото : Pixabay3 января 2021, 09:12

На большую часть территории Казахстана по-прежнему сохраняет влияние отрог Северного антициклона, в связи с чем погода преимущественно без осадков. На западе и востоке республики под влиянием атмосферных фронтальных разделов местами пройдет снег. Местами по республике ожидаются туман, на юге и западе усиление ветра с низовой метелью, передает zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с, в Туркестанской области с низовой метелью. В Акмолинской, Алматинской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман, в Западно-Казахстанской области – низовая метель. В Кызылординской области утром и днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью в Акмолинской, Алматинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается сильный мороз.


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