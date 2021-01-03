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Головкина включили в рейтинг лучших боксеров 2020 года

В 2020 году Геннадий провел лишь один бой.

Фото : prosports.kz3 января 2021, 12:36

Казахстанец Геннадий Головкин вошел с список лучших боксеров по версии сайта Givemesport, передает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Головкин занял в рейтинге 15-е место. В 2020 году Геннадий провел лишь один бой, но он установил новый рекорд в среднем весе по количеству защит титулов чемпиона мира - теперь у него их 21.

Головкин в середине декабря подрался с претендентом по линии IBF, поляком Камилом Шереметой, и заставил его сдаться после седьмого раунда. Также 38-летний казахстанец защитил еще один чемпионский пояс - IBO.

Ожидается, что в 2021 году Геннадий Головкин проведет трилогию с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом - их третий поединок может состояться в сентябре.


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