10 млн человек планирует вакцинировать Минздрав в Казахстане

Вакцинировать будут казахстанской и российской вакциной "Спутник V".

Министр здравоохранения РК Алексей Цой на брифинге в СЦК прокомментировал вопрос по поводу сроков начала вакцинации российской вакциной, которая должна производиться в Караганде, сколько человек в Казахстане планирует вакцинировать министерство и проинформировал, планируется ли поставки российской вакцины "Спутник V" помимо тех, которые будут произведены на базе Карагандинского фармацевтического комплекса, передает корреспондент zakon.kz.

У нас есть договоренность на 2 млн доз вакцин российского производства. Она поставляется в Казахстан в виде субстанции и в дальнейшем она у нас производится на базе Карагандинского фармацевтического завода. То есть 2 млн доз гарантировано, у нас сейчас ведутся переговоры по дальнейшим поставкам. Пока 2 млн доз. В целом, мы планируем привить порядка 10 млн человек - это 55%. Это связано с тем, что мы определили уязвимые группы населения, основные, которые имеют непосредственный контакт, чаще всего, с больными, и пока это категория от 18 до 60 лет ввиду того, что вакцины, которые у нас сейчас есть в наличии, в доступности, непосредственно, российская вакцина, пока возраст заявлен от 18 до 60 лет в инструкциях по применению, - сказал Цой.

По его словам, сейчас уже раскрываются данные по заключительным этапам исследования.

Если будет расширен этот возрастной диапазон, соответственно, мы сможем расширить тогда количество участников вакцинации. В целом, российская вакцина должна быть зарегистрирована где-то ориентировочно в третьей декаде февраля. В дальнейшем она будет иметь возможность поступить в регионы Казахстана и уже мы можем начать эту вакцинацию, - уточнил он.

Министр добавил, что "прогнозно казахстанская вакцина в Казахстане должна поступить ориентировочно в марте, и также мы начнем поэтапно прививать".

Оксана Скибан, Нур-Султан.

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