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Как будут учиться школьники после Нового года

По словам главы Минздрава, ситуация может поменяться от эпидобстановки.

Фото : Pixabay3 января 2021, 14:12

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой рассказал, как будут учиться школьники в третьей четверти, передает корреспондент zakon.kz.

На данный момент все зависит от эпидситуации. Мы каждый день мониторим. Для нас очень важен замер данных на период после декабрьских праздников и Нового года. Для нас очень важен период в ближайшие две недели, чтобы понимать дальнейшее развитие событий. Длительные каникулы и праздники всегда имеют потенциальный риск, могут вызвать дополнительный всплеск коронавирусной инфекции. На данный момент мы делаем замеры, а далее от эпидситуации будет приниматься вопрос об ослаблении или усилении ограничительных мер, - ответил глава Минздрава на брифинге в СЦК.

Ранее сообщалось о том, что с третьей четверти учебного года 1-5 классы будут учиться в дежурных классах. Для выпускных классов (9,11,12 классы) будет предусмотрено комбинированное обучение (70% предметов - в традиционном формате, 30% - дистанционно) с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Тамила Языкова, Нур-Султан


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