Названо количество заразившихся коронавирусом за сутки в Казахстане

752 человека выздоровели.

За прошедшие сутки зарегистрированы 645 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz со ссылкой на МВК.

Всего в стране подтверждено 157 579 случаев, из них:

в ВКО - 18994 (+48),

в городе Алматы - 18847(+105),

в городе Нур-Султан - 18709(+58),

в Атырауской области - 13741(+51),

в Карагандинской области - 12217(+27),

в ЗКО - 9322(+35),

в Павлодарской области - 9408(+72),

в СКО - 8799(+56),

в Костанайской области - 7740(+58),

в Акмолинской области - 7422(+58),

в Алматинской области - 7268(+38),

в городе Шымкент - 5517(+1),

в Жамбылской области - 5039(+9),

в Мангистауской области - 3748(+13),

в Актюбинской области - 3707(+3),

в Туркестанской области - 3697(+10),

в Кызылординской области - 3404(+3).

752 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

в Нур-Султан - 60,

в Алматы - 265,

в Акмолинской области - 101,

в Алматинской области - 23,

в Атырауской области - 39,

в ВКО - 110,

в ЗКО - 38,

в Карагандинской области - 31,

в Костанайской области - 18,

в Кызылординской области - 1,

в Павлодарской области - 32,

в СКО - 32,

в Туркестанской области - 2.

Всего в стране выздоровели – 144 710 человек от COVID-19.

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