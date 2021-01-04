Названо количество заразившихся коронавирусом за сутки в Казахстане
752 человека выздоровели.
За прошедшие сутки зарегистрированы 645 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz со ссылкой на МВК.
Всего в стране подтверждено 157 579 случаев, из них:
в ВКО - 18994 (+48),
в городе Алматы - 18847(+105),
в городе Нур-Султан - 18709(+58),
в Атырауской области - 13741(+51),
в Карагандинской области - 12217(+27),
в ЗКО - 9322(+35),
в Павлодарской области - 9408(+72),
в СКО - 8799(+56),
в Костанайской области - 7740(+58),
в Акмолинской области - 7422(+58),
в Алматинской области - 7268(+38),
в городе Шымкент - 5517(+1),
в Жамбылской области - 5039(+9),
в Мангистауской области - 3748(+13),
в Актюбинской области - 3707(+3),
в Туркестанской области - 3697(+10),
в Кызылординской области - 3404(+3).
752 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
в Нур-Султан - 60,
в Алматы - 265,
в Акмолинской области - 101,
в Алматинской области - 23,
в Атырауской области - 39,
в ВКО - 110,
в ЗКО - 38,
в Карагандинской области - 31,
в Костанайской области - 18,
в Кызылординской области - 1,
в Павлодарской области - 32,
в СКО - 32,
в Туркестанской области - 2.
Всего в стране выздоровели – 144 710 человек от COVID-19.
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