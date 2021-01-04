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Звезда "Уральских пельменей" ушел работать на каток

Минувшей осенью Андрей Рожков рассказывал о своей подработке электриком.

Фото : aif.ru4 января 2021, 08:44

Участник "Уральских пельменей" Андрей Рожков устроился на работу заливщиком катка. Об этом он сообщил в Instagram, передает zakon.kz.

Артист отметил, что этому поспособствовало отсутствия выступлений и корпоративов.

Нормально платят, кстати, работа хорошая, для детишек, - сказал он.

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Публикация от Рожков Андрей (@rozhkovandrey_official)

Минувшей осенью Андрей Рожков также рассказывал о своей подработке электриком.


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