Звезда "Уральских пельменей" ушел работать на каток
Минувшей осенью Андрей Рожков рассказывал о своей подработке электриком.
Фото : aif.ru4 января 2021, 08:44
Участник "Уральских пельменей" Андрей Рожков устроился на работу заливщиком катка. Об этом он сообщил в Instagram, передает zakon.kz.
Артист отметил, что этому поспособствовало отсутствия выступлений и корпоративов.
Нормально платят, кстати, работа хорошая, для детишек, - сказал он.
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Минувшей осенью Андрей Рожков также рассказывал о своей подработке электриком.
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