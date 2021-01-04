Иностранец едва не замерз на трассе в Павлодарской области

Местами температура воздуха достигала до -43°С.

Оказавшийся в мороз на трассе водитель из Кыргызстана едва не замерз, его спасли полицейские, передает zakon.kz.

В праздничные дни в области прогнозировали сильные морозы и гололед. Местами температура воздуха достигала до -43°С. В полиции отмечают, что в несмотря на предупреждения, некоторые водители выезжают в дальнюю дорогу.

В результате автомобили, не выдержав низких температур, глохнут на трассах, - рассказал командир роты патрульной полиции Жаксылык Байысбеков.

При патрулировании трассы на автодороге “Павлодар-Нур-Султан” у поселка Шидерты полицейский экипаж заметил грузовую машину.

Когда мы подъехали, водитель уже не ждал помощи, сильно замерз и рисковал получить сильное обморожение. Подъехав, поинтересовались у водителя, что случилось. Оказалось, что водитель выехал из России в Кыргызстан. Из-за погодных условий, мороза, в машине замерзла солярка. Таким образом, они простояли с ночи. Отправив их в ближайший кемпинг, сами занялись отогревом транспорта. Перевезли транспорт в теплый бокс поселка Шидерты. После того как транспорт отогрелся, водители продолжили свой путь. На всякий случай, мы с напарником Азаматом Шакшабаевым каждый час созванивались с ними, - рассказал инспектор службы роты патрульной полиции Рустам Верещак.

Гражданин Кыргызстана Актилек Арзыбеков поблагодарил полицейских за оказанную помощь. Мужчина также назвал причину выезда - своевременная доставка груза.

На сегодняшний день по автодорогам области ездят 12 экипажей патрульной полиции. Первоначальные их действия на трассе - это противодействие правонарушениям и оказание помощи оставшимся на трассе водителям и их пассажирам.

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