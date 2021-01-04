Горячие новости
Читайте также

15 дальнобойщиков спасли в ВКО

В транспортных средствах замерзало топливо.

Фото : Pixabay4 января 2021, 14:16

В ВКО спасатели доставили в пункт обогрева 15 дальнобойщиков, передает zakon.kz со ссылкой на ДЧС области.

Вызов поступил 4 января в 02:10. На трассе у блок поста в строну Павлодарской области семь автомобилей марки "Шансиман", с дизельным топливом остались ограниченными в движении, так как в транспортных средствах замерзало топливо.

Прибывшие на место спасатели ОЧС и ПЧ-15 доставили с трассы 15 граждан в пункт обогрева (ДЮСШ), местными исполнительными органами организовано питание.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Shygys Qazaqstan oblysynyn TJD (@shygysqaz_tjd)



Спасатели ДЧС ВКО напомнили, что отправляясь в дальнюю дорогу за пределы населенных пунктов, нужно узнать о состоянии дорог и предстоящей погоде по мобильному приложению "Дармен".

Необходимо сообщить о своем маршруте и планируемом возвращении родственникам. Стоит оборудовать автомобиль фонариком, медицинской аптечкой, тросом.

Важно взять теплые вещи, заранее зарядить аккумулятор автомобиля.

Не нужно выезжать за пределы населенных пунктов без особой необходимости.

Если нужна помощь спасателей, сразу сообщите по телефону 112.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты