На трассе в Актюбинской области спасли 55 иностранцев

На трассе в Актюбинской области спасли замерзающих людей из сломанного автомобиля. В нем находились 55 пассажиров — граждан Узбекистана, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники ДЧС на 965-м километре автодороги республиканского значения Самара — Шымкент оказали помощь, доставив людей из неисправного транспортного средства до ближайшей мечети.

В автобусе находились 55 пассажиров — граждан Узбекистана.

"Настоятельно рекомендуем следить за изменением погоды, не выезжать в дорогу при ухудшении погодных условий и введении ограничений движения автотранспорта на автодорогах. Следить за техническим состоянием автотранспорта", — напомнили в МЧС РК.

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