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Суд Лондона отказал США в экстрадиции Ассанжа

Адвокаты, представляющие интересы американских властей, уже заявили, что подадут апелляцию на это решение.

Фото : The Poughkeepsie Journal4 января 2021, 17:18

Лондонский суд вынес решение по делу об экстрадиции основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Суд постановил не выдавать его в США, сообщает zakon.kz.

Там Ассанжа хотят судить за обнародование сверхсекретных документов Госдепа, передает РИА Новости.

Как заявили в суде, запрос США на экстрадицию был отклонен в связи с опасениями за психическое здоровье Ассанжа

Адвокаты, представляющие интересы американских властей, уже заявили, что подадут апелляцию на это решение.

Минюст США выдвинул в отношении Джулиана Ассанжа 18 уголовных обвинений, ему грозит до 175 лет тюрьмы или смертная казнь. Против его выдачи ранее выступали представители ОБСЕ и правозащитных организаций.

В сентябре адвокат господина Ассанжа заявила, что президент США Дональд Трамп предлагал помиловать его, если он предоставит сведения о кибератаке на Демократическую партию США перед президентскими выборами 2016 года.


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