Суд Лондона отказал США в экстрадиции Ассанжа
Адвокаты, представляющие интересы американских властей, уже заявили, что подадут апелляцию на это решение.
Лондонский суд вынес решение по делу об экстрадиции основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Суд постановил не выдавать его в США, сообщает zakon.kz.
Там Ассанжа хотят судить за обнародование сверхсекретных документов Госдепа, передает РИА Новости.
Как заявили в суде, запрос США на экстрадицию был отклонен в связи с опасениями за психическое здоровье Ассанжа
Адвокаты, представляющие интересы американских властей, уже заявили, что подадут апелляцию на это решение.
Минюст США выдвинул в отношении Джулиана Ассанжа 18 уголовных обвинений, ему грозит до 175 лет тюрьмы или смертная казнь. Против его выдачи ранее выступали представители ОБСЕ и правозащитных организаций.
В сентябре адвокат господина Ассанжа заявила, что президент США Дональд Трамп предлагал помиловать его, если он предоставит сведения о кибератаке на Демократическую партию США перед президентскими выборами 2016 года.
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