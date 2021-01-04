Семья замминистра Узбекистана погибла в ДТП, упав с обрыва
Трагедия произошла в новогоднюю ночь.
Фото : Kun.uz4 января 2021, 18:42
Семья заместителя министра водного хозяйства Узбекистана Вохиджона Ахмаджонова погибла в результате ДТП на перевале Камчик, сообщает zakon.kz.
Сам замминистра отправлен в больницу, передает Служба новостей Центральной Азии.
Чиновник находился за рулем Chevrolet Gentra. В результате аварии погибли его супруга и трехлетняя дочь, находившиеся в машине. Семья ехала в Фергану, чтобы отпраздновать Новый год с родителями.
В левый бок машины ударил другой автомобиль Gentra под управлением жителя Коканда.
Следственный отдел ОВД Папского района возбудил уголовное дело.
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