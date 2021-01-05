Финансы на моих плечах, Алла хранит очаг – Галкин о семейной жизни

По словам Галкина, жена практически все время уделяет дому и воспитанию Лизы и Гарри.

Телеведущий и юморист Максим Галкин в недавнем выпуске YouTube-шоу с Арманом Давлетяровым рассказал о том, какая хозяйка его супруга Алла Пугачева, а также поделился секретом их семейного счастья, сообщает zakon.kz.

По словам артиста, в первую очередь надо любить человека и не врать друг другу, также неплохо видеть в партнере единомышленника.

Все знают, что страсть проходит быстро. Любая страсть. Я верю, что чувства к человеку, единомыслие, любовь не проходят с годами. Это может только крепнуть, — сказал он.

Однако он выразил веру в то, что чувства и любовь к человеку со временем становятся только крепче. По словам артиста, без Аллы Пугачевой он не воображает своей жизни. Мужчина очень благодарен жене за то, что при ее участии появились на свет их общие дети – Гарри и Лиза. Максим Галкин уточнил, что в семейной жизни занудствует, но Примадонна снисходительно относится к такому поведению партнера.

По словам Галкина, жена практически все время уделяет дому и воспитанию Лизы и Гарри, а финансовое благополучие семьи лежит на его плечах.

"Ты содержишь, но жена, все-таки хранительница очага. Готовка, уборка…", - перечисляет Давлетяров.

Ты понимаешь, что Алла с метлой не бегает, хотя может. Готовит она прекрасно. Алла потрясающая хозяйка. И когда мы жили в квартире в Москве, у нас вообще никого в услужении не было. Мы сами все делали. В этом был кайф. Естественно, когда дом, дети, объемы – тут уж без помощи людей, готовых тратить на нас свою жизнь, невозможно – говорит Максим.

В сентябре Максим Галкин отверг слухи о планах развестись.

Не дождетесь, сплетники, — заявил он.

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