Горячие новости
Читайте также

Как часто нужно менять пароли в сервисах и приложениях

Регулярная смена паролей - это хорошая профилактика для защиты от утечек.

Фото : Pixabay5 января 2021, 08:39

Руководитель группы исследований безопасности мобильных приложений Positive Technologies Николай Анисеня заявил, что менять свои пароли необходимо как минимум раз в год, передает zakon.kz со ссылкой на "Российскую газету".

Пароли до сих пор остаются одним из самых простых и надежных способов аутентификации. Несмотря на то, что разработчики мобильных приложений теперь все чаще предоставляют различные варианты упрощенной аутентификации, в частности с использованием биометрии, у паролей остается одно важное преимущество - их проще сменить, - сказал он.

Эксперт считает, что регулярная смена паролей - это хорошая профилактика для защиты от подобных утечек.

Но для большей надежности я бы рекомендовал дополнительно использовать второй фактор аутентификации: одноразовые пароли из приложений-генераторов (например, google authenticator) или хотя бы из смс, - заключил Анисеня.

Алексей Федоров, глава представительства Avast в России и СНГ, считает, что даже если вы используете в качестве пароля какое-нибудь слово, пусть даже и заумное, злоумышленник сможет его угадать, пользуясь способом, похожим на метод "грубой силы" - только вместо подбора сочетаний букв, цифр и символов, программа будет подбирать слова по обычному словарю.

Обмануть такую программу получится только в том случае, если ваш пароль состоит из нескольких несвязанных друг с другом слов, например "ЗвездаКотенокТеньМашина", - добавляет он.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты