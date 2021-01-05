Как часто нужно менять пароли в сервисах и приложениях

Регулярная смена паролей - это хорошая профилактика для защиты от утечек.

Руководитель группы исследований безопасности мобильных приложений Positive Technologies Николай Анисеня заявил, что менять свои пароли необходимо как минимум раз в год, передает zakon.kz со ссылкой на "Российскую газету".

Пароли до сих пор остаются одним из самых простых и надежных способов аутентификации. Несмотря на то, что разработчики мобильных приложений теперь все чаще предоставляют различные варианты упрощенной аутентификации, в частности с использованием биометрии, у паролей остается одно важное преимущество - их проще сменить, - сказал он.

Эксперт считает, что регулярная смена паролей - это хорошая профилактика для защиты от подобных утечек.

Но для большей надежности я бы рекомендовал дополнительно использовать второй фактор аутентификации: одноразовые пароли из приложений-генераторов (например, google authenticator) или хотя бы из смс, - заключил Анисеня.

Алексей Федоров, глава представительства Avast в России и СНГ, считает, что даже если вы используете в качестве пароля какое-нибудь слово, пусть даже и заумное, злоумышленник сможет его угадать, пользуясь способом, похожим на метод "грубой силы" - только вместо подбора сочетаний букв, цифр и символов, программа будет подбирать слова по обычному словарю.

Обмануть такую программу получится только в том случае, если ваш пароль состоит из нескольких несвязанных друг с другом слов, например "ЗвездаКотенокТеньМашина", - добавляет он.

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