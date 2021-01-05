Горячие новости
Читайте также

Четыре смерти от коронавирусной пневмонии зафиксировано в РК за сутки

На 5 января 2021 года зарегистрировано семь случаев заболевания, четыре случая с летальным исходом.

Фото : Минздрав РК5 января 2021, 09:33

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19 предоставили в Минздраве, передает zakon.kz.

На 5 января 2021 года зарегистрировано семь случаев заболевания, четыре случая с летальным исходом.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано:

Заболевших- 45 991, случаев с летальным исходом - 513, всего выздоровели – 33 298 человек.

От коронавируса за сутки умерли три человека.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты