Четыре смерти от коронавирусной пневмонии зафиксировано в РК за сутки
На 5 января 2021 года зарегистрировано семь случаев заболевания, четыре случая с летальным исходом.
Фото : Минздрав РК5 января 2021, 09:33
Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19 предоставили в Минздраве, передает zakon.kz.
На 5 января 2021 года зарегистрировано семь случаев заболевания, четыре случая с летальным исходом.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано:
Заболевших- 45 991, случаев с летальным исходом - 513, всего выздоровели – 33 298 человек.
От коронавируса за сутки умерли три человека.
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