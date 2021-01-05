Токаев высказался о роли казахского языка

Касым-Жомарт Токаев в своей статье "Независимость дороже всего" высказался о роли казахского языка в Казахстане. Он отметил, что широкое использование казахского не означает, что есть ограничения на другие языки, особенно на русский, передает zakon.kz.

Сегодня доля казахов и других этнических групп, владеющих государственным языком, значительно увеличилась. Сформированы все правовые подходы и гарантии, чтобы казахский язык стал, по сути, объединяющим фактором всего нашего народа. Проблема в намерении. Правильность намерения зависит как от тех, кто хочет выучить казахский язык, так и от государства, которое поможет достичь этой цели.

Детская литература играет важную роль в овладении языком. Поэтому, помимо лучших произведений казахстанских писателей, необходимо переводить, издавать и распространять лучшие произведения зарубежных писателей для детей. Он пользуется большим спросом.

Знание государственного языка - долг каждого гражданина Казахстана. Можно сказать, что это задача. В связи с этим хочу обратиться ко всем казахстанцам, включая моих соотечественников, которые еще не овладели казахским языком. Мы видим, что молодые люди могут выучить английский или другие языки за короткое время. Каждый, кто хотел выучить казахский язык в те годы, когда сменилось целое поколение, знал бы это давно. В народе есть поговорка: "Лучше поздно, чем никогда". Главное - сохранять энтузиазм.

Широкое использование нашего родного языка не означает, что есть ограничения на другие языки, особенно на русский. Будет возможность развивать родной язык и традиции всех национальностей. Нашей молодежи важно понимать, что знание нескольких языков расширяет их кругозор и пробуждает глаза, - написал Президент в своей статье "Независимость дороже всего".