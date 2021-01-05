Данные о голоде должны быть тщательно изучены - Токаев

Касым-Жомарт Токаев считает, что данные о голоде 20-х годов прошлого века должны быть тщательно изучены, передает zakon.kz.

Эти страницы нашей истории еще не изучены досконально. Даже ученые не сходятся во мнении о точном количестве жертв голода. Различные взгляды на факты и их причины вводят в заблуждение. Соответствующие исторические документы и собранные данные должны быть тщательно изучены.

Квалифицированные специалисты должны проводить систематические исследования и, соответственно, государство должно давать оценку проблеме голода. К этому сложному вопросу нужно подойти сдержанно и ответственно. Вообще исторические исследования должны проводиться на чисто научной основе, без риторики и известности, - написал Президент в своей статье "Независимость дороже всего".