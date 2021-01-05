В Алматы транснациональная ОПГ переправляла ценных рачков в Китай

Члены ОПГ осуждены на различные сроки.

Департаментом экономических расследований по городу Алматы Комитета по финансовому мониторингу МФ РК завершено досудебное расследование в отношении граждан Китайской Народной Республики и Казахстана, которые в составе транснациональной организованной преступной группы осуществляли контрабандное перемещение товара рачков артемии салина (цисты артемии), передает zakon.kz

Стоимость рачков оценена на сумму более 470 млн тенге.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий при контрабандном перемещении товара задержаны транспортные средства, где обнаружены запрещенные к вывозу из территории РК биоресурсы общим весом более 400 тонн, - сообщили в пресс-службе КФМ.

Приговором специализированного межрайонного суда города Алматы четверо подсудимых признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 234 ч. 3 п. 2 УК РК (экономическая контрабанда); 264 ч. 1, 2 УК РК (создание и руководство транснациональной организованной группой, транснациональной преступной организацией, а равно участие в них) и ст. 214 ч. 2 УК РК (незаконное предпринимательство) и осуждены к различным срокам наказания в виде лишения свободы от 8 до 10 лет.



Артемия (Artemia salina) – рачки обитают в солёных водоемах. Цисты артемии имеют большую ценность для рыбоводства, птицеводства, фармакологии и косметологии.

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