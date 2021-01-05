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Грант для казахстанской молодежи поручил создать Токаев

Грант называется "Поколение независимости".

Фото : Акорда5 января 2021, 11:05

Касым-Жомарт Токаев поручил создать грант для молодых казахстанцев, передает zakon.kz.

Молодые люди всегда являются источником новых идей, движущей силой позитивных изменений. Поэтому нужно направлять и эффективно использовать этот потенциал подрастающего поколения. В связи с этим необходимо активизировать деятельность Совета молодежи при Президенте. Мы превратим его в систематическую платформу для мобилизации квалифицированной и образованной молодежи. Кроме того, предлагаю создать грант "Поколения независимости" для поддержки талантливых молодых людей, рожденных в годы независимости, которые еще не получили признания, - написал он в своей статье "Независимость дороже всего".

Он отметил, что для молодых казахстанцев стало нормой ехать учиться в любую страну мира. Немало и тех, кто остается там и работает. В связи с этим, есть опасение, что молодежь уезжает из страны.

Я надеюсь, что наша молодежь улучшит свое образование и все равно вернется в страну или будет защищать интересы Казахстана, живя за границей, - написал глава государства.

В пример он привел Нурсултана Назарбаева, который учился в Украине и вернулся в Казахстан, а также себя, который отучился в Москве, работал во многих странах, но тоже вернулся назад.

Я говорю всем своим соотечественникам, особенно молодежи: цените необъятный Казахстан как священную Родину, где можно свободно реализовывать свои мечты и смелые планы, ориентироваться на успех и всегда желать! Верю в созидательную силу нового казахстанского патриотизма, - отметил Токаев.


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